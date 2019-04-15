الشيخ قاووق: لا يظنن أحد في لبنان أنه سيبقى بمنأى عن تداعيات صفقة القرن

اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، خلال حفل تأبيني في بلدة عدشيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “وبعد حكومة نتنياهو الأخيرة، سيعلن تفاصيل صفقة القرن، وسيقوم بتطبيق وفرض واقع لهذه الصفقة قبل الإعلان عنها”. واعتبر ان “التطبيع الخليجي مع العدو الإسرائيلي هو ثمن يدفعه العرب سلفا لترامب ونتنياهو، والاعتراف بسيادة العدو على القدس والجولان مكاسب لنتنياهو سلفا في صفقة القرن”.

وبعدما شدد على أنه “لا يظنن أحد في لبنان أنه سيبقى بمنأى عن تداعيات صفقة القرن”، قال ان “مخاطر التوطين في صفقة القرن تزداد جدا، ومخاطر العدو على نفطنا وثرواتنا تزداد أكثر فأكثر، وحق لبنان في مزارع شبعا يصبح في خطر أكثر فأكثر”.

واكد الشيخ قاووق ان “الحصن الحصين في لبنان لمواجهة تداعيات صفقة القرن، ليس إلا المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام