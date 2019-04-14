استشهاد 6 مدنيين جراء اعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على شارع النيل وحي الخالدية بحلب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2019 - 21:01

استشهاد 6 مدنيين جراء اعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على شارع النيل وحي الخالدية بحلب

منذ 2 ساعة 14 April، 2019
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سورية - عربي وإقليمي

استشهد 6 مدنيين سوريين وأصيب 7 آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على شارع النيل وحي الخالدية بمدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب باستهداف المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي بعد ظهر اليوم شارع النيل وحي الخالدية بمدينة حلب بالقذائف الصاروخية سقطت إحداها في سوق شعبي أدت إلى استشهاد  6 مدنيين وإصابة 7 آخرين كانوا في المكان بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في بعض الممتلكات العامة والخاصة.

وبين المصدر أنه تم إسعاف الجرحى إلى مشفى الجامعة بحلب لتلقي العلاج المناسب.

المصدر: سانا

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