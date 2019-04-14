فصائل المقاومة الفلسطينية: السلطة تكرس الانقسام بتثبيتها حكومة اشتية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2019 - 21:01

فصائل المقاومة الفلسطينية: السلطة تكرس الانقسام بتثبيتها حكومة اشتية

منذ 2 ساعة 14 April، 2019
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