المجلس العسكري السوداني يؤيد تولي شخصية “مستقلة” رئاسة الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2019 - 21:01

المجلس العسكري السوداني يؤيد تولي شخصية “مستقلة” رئاسة الحكومة

منذ 3 ساعة 14 April، 2019
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