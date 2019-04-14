المجلس العسكري السوداني يؤيد تولي شخصية “مستقلة” رئاسة الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2019 - 21:01
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عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: لا يظن أحد في لبنان أنه سيبقى بمنأى عن تداعيات صفقة القرن
المجلس العسكري السوداني يؤيد تولي شخصية “مستقلة” رئاسة الحكومة
منذ 3 ساعة
14 April، 2019
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