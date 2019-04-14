“قوى الحوار الوطني” القريبة من سلطة البشير السابقة تطالب بتقصير المرحلة الانتقالية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2019 - 17:12

“قوى الحوار الوطني” القريبة من سلطة البشير السابقة تطالب بتقصير المرحلة الانتقالية

منذ 28 mins 14 April، 2019
أخبار موقع المنار

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