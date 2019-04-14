مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يجري مباحثات جديدة في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2019 - 17:12
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مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يجري مباحثات جديدة في دمشق
منذ 31 mins
14 April، 2019
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