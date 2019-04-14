الجيش يدمر تجمعات وآليات لإرهابيي “جبهة النصرة” في أطراف المنصورة بريف حماة

ردت وحدات من الجيش العربي السوري عبر ضربات نارية مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي التي جددت خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفادت “سانا” بأن وحدات الجيش العاملة في سهل الغاب نفذت ضربات مركزة بالمدفعية على تجمعات وآليات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في أطراف بلدة المنصورة بالريف الشمالي.

وأشارت إلى أن الضربات أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيم الذي يضم بين إرهابييه مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود إضافة إلى تدمير آليات وعتاد كان بحوزتهم.

ودمرت وحدات من الجيش أمس الأول تجمعات ومنصات إطلاق قذائف وصواريخ وخطوط إمداد في أطراف بلدات الحويز وتل الصخر وكفرنبودة بريف حماة الشمالي وعلى أطراف هذه البلدات باتجاه ريف إدلب الجنوبي.

المصدر: وكالة سانا - سوريا