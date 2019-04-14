العمل الإسلامي: لاستخلاص العبر من الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2019 - 12:52

العمل الإسلامي: لاستخلاص العبر من الحرب

منذ 34 mins 14 April، 2019
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

دعت “جبهة العمل الإسلامي”، في بيان اليوم في ذكرى 13 نيسان، إلى “استخلاص العبر والدروس ونبذ الخلاف وتوحيد الصف الداخلي والعمل جديا على وأد الفتنة الطائفية والمذهبية ورفض الخوض في كل أنواع السجالات العقيمة ووعي دقة المرحلة وخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها وطننا الحبيب والعمل على تدوير الزوايا ووقف الكلام التحريضي والمشاحنات والاتهامات المتبادلة”.

ورأت أن “المطلوب في هذه الذكرى الأليمة، عودة الثقة واللحمة بين اللبنانيين والحفاظ على أمن لبنان واستقراره وتوحيد الجهود والصفوف لمواجهة الأخطار الخارجية المحدقة بالوطن ولا سيما العدو الصهيوني الغاصب الذي يتربص بنا جميعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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