الطقس غدا غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين غائماً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تصبح الاجواء بعد الظهر مهيأة لتساقط امطار خفيفة متفرقة تشتد ليل الاثنين الثلاثاء مع برق ورعد.

– الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الدافئة تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط مع اقتراب منخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الاحد: غائم جزئياً الى غائم مع رياح شديدة تقارب الـ 80 كلم/س يرتفع معها موج البحر، تبدأ الحرارة بالانخفاض التدريجي مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، كما يحتمل تساقط الرذاذ في المناطق الجبلية والجنوبية.

– الاثنين: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تصبح الاجواء بعد الظهر مهيأة لتساقط امطار خفيفة ومتفرقة تشتد ليل الاثنين/ الثلاثاء مع برق ورعد.

– الثلاثاء: غائم مع أمطار وانخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وأمطار تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 11 و23 درجة، فوق الجبال ما بين 9 و17 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 9 و18 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 35 و 45 كلم/س وتشتد لتتجاوز الـ 75 كلم/ س .

– الانقشاع: متوسط.

– حال البحر: مائج الى هائج بسبب سرعة الرياح.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية