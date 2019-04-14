صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يختتمان اجتماعاتهما في أجواء من التفاؤل

اختتمت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السبت في أجواء من التفاؤل بعد تصريحات أميركية توحي بأن الحرب التجارية مع الصين يمكن أن تنتهي ما قد يسمح بانتعاش النمو العالمي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في مؤتمر صحافي “لدينا أمل في الاقتراب من آخر دائرة للمفاوضات للتوصل إلى حل للمشاكل” التي لم تتم تسويتها بعد، لكنه رفض الحديث عن أي موعد، مؤكدا أن “الأهم” هو إنجاز المفاوضات بشكل جيد بدلا من فرض “موعد اعتباطي”.

وتجري الولايات المتحدة والصين مفاوضات شاقة منذ كانون الثاني/يناير حول اتفاق تجاري واسع يفترض أن يسمح بإنهاء الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب عبر فرض رسوم جمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات، لإجبار بكين على وضع حد لممارسات يعتبرها غير نزيهة.

وتؤدي هذه الحرب إلى تباطؤ وتيرة النمو العالمي الذي يتوقع أن يبلغ هذه السنة 3.3 بالمئة، مقابل 3.6 بالمئة العام الماضي، لكن بالاستناد إلى فرضية توصل أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى اتفاق قريبا، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 3.6 بالمئة في 2020.

وأكدت مديرة الصندوق كريستين لاغارد أن اقتصاد العالم يواجه مرحلة “حساسة”، لكن الوضع يمكن أن يتحسن إذا اتخذت الدول القرارات الصائبة و”لم تضر بالنمو”، عبر الامتناع مثلا عن اتخاذ إجراءات حمائية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية