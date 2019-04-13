البرهان يعلن تشكيل المجلس العسكري الانتقالي في السودان ويعين محمد حمدان نائبا له – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 23:02

البرهان يعلن تشكيل المجلس العسكري الانتقالي في السودان ويعين محمد حمدان نائبا له

منذ 1 ساعة 13 April، 2019
عبد الفتاح البرهان
السودان - عربي وإقليمي

أعلن رئيس المجلس الانتقالي في السوادن الفريق عبد الفتاح البرهان تشكيل المجلس العسكري، والذي عين فيه الفريق أول محمد حمدان دلقو، قائد قوات الدعم السريع نائبا له، إضافة إلى تعيين 8 أعضاء آخرين.

وقال البرهان في بيان تلفزيوني اليوم السبت “يشكل المجلس العسكري الانتقالي على النحو التالي، الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا، بموجب المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019، والفريق محمد حمدان دلقو نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستوري رقم 9 لعام 2019”.

كما ضم التشكيل تعيين 8 أعضاء آخرين للمجلس الانتقالي.

المصدر: سبوتنيك

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