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April 13 2019 - 21:31

عشرات الالاف يشاركون في تجمعات انتخابية في اندونيسيا

منذ 1 ساعة 13 April، 2019
اندونيسيا
أخبار دولية - اندونيسيا

احتشد نحو 100 الف شخص في استاد جاكرتا الرئيسي السبت للمشاركة في تجمع هائل لدعم رئيس اندونيسيا جوكو ويدودو قبل أيام من أكبر انتخابات في ثالث أكبر ديموقراطية في العالم من حيث عدد السكان.

ويتفوق ويدودو على منافسه الرئيسي برابو سوبيانتو، الجنرال السابق، بفارق كبير في معظم استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التي ستجري الاربعاء. وعقد الرجلان مناظرتهما التلفزيونية الأخيرة مساء السبت.

وفي وقت سابق اكتظت شوارع المدينة بالمسيرات الملونة والتظاهرات السلمية، ما أدى الى توقف حركة السير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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