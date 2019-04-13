ترامب: لماذا ينبغي إطلاع الديموقراطيين على تقرير مولر

تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت ما إذا ينبغي أن يحصل الديموقراطيون على نسخة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي برأه من تهمة التواطؤ مع روسيا في انتخابات 2016.

وكان المدعي العام بيل بار قد أعلن إنه سينشر نسخة غير كاملة من التقرير المؤلف من 400 صحفة بعد شطب تفاصيل “حساسة” خلال الأسبوع المقبل.

وغرد ترامب “لماذا ينبغي أن يحصل الديموقراطيون اليساريون الراديكاليون في الكونغرس على حق تفحص تقرير مولر الذي توصل إلى عدم وجود تواطؤ والبالغة تكلفته 35 مليون دولار (سنتين من الاعداد)، في وقت ارتكبت الجريمة من جانب هيلاري المحتالة والحزب الديموقراطي وشرطيين قذرين”. وأضاف “المدعي العام بار سيتخذ القرار”.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن قرار نشر التقرير يعود “كليا” للمدعي العام فيما قالت المتحدثة الإعلامية سارة ساندرز في آذار/مارس “لا أعتقد أن لدى الرئيس أي مشكلة” بخصوص نشره.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية