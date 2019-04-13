تظاهرات جديدة “للسترات الصفراء” قبل خطوات سيكشف عنها ماكرون

تظاهر أصحاب “السترات الصفراء” من جديد السبت في فرنسا، خصوصا في تولوز قبل ما سيكشف عنه في الأيام المقبلة الرئيس إيمانويل ماكرون من خلاصات من المفترض أن تنهي أزمة مستمرة منذ خمسة أشهر.

وهذا هو السبت الثاني والعشرون على التوالي من تظاهرات اصحاب السترات الصفراء، الذين شهد تحركهم تراجعا الأسبوع الماضي.

وفي تولوز، “العاصمة” المعلنة للتحرك الوطني، بدأ اكثر من الف محتج بالتظاهر ظهرا.

وهذا يترك للحكم “مزيدا من حرية القيام بكل شيء وأي شيء” ضد التحرك، كما أعربت عن اسفها في بداية الموكب، بريسيلا لودسكي.

ورفع جان-باتيست، أحد اركان التحرك في باريس ووصل الى تولوز، لافتة كتب عليها “هذان هما السفاحان” مع صورتي ماكرون ووزير الداخلية كريستوف كاستانير.

وقد صدر قانون الشهر الماضي في سياق مكافحة العنف الذي تفجر خلال تظاهرات “السترات الصفراء” منذ بداية الحركة، وفي بداية كانون الاول/ديسمبر خصوصا. انتشرت في أنحاء العالم صور الفوضى في باريس وجادة الشانزيليزيه الشهيرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية