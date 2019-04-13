كيم جونغ أون مستعد لعقد قمة ثالثة مع ترامب

أعلن كل من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن تأييدهما لعقد قمة ثالثة محتملة بين دولتيهما.

وقال كيم إنه سينتظر حتى نهاية السنة “لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعا” بشأن اجتماع جديد، وفقا لوسائل إعلام رسمية، ذلك بعد فشل قمته الأخيرة مع ترامب في فيتنام ومغادرة الجانبين من دون اتفاق.

وأعرب ترامب عن تأييده للاقتراح مشيرا إلى “العلاقة الممتازة” بين الرجلين. وقال ترامب “أوافق مع كيم جونغ اون بأن علاقتنا الشخصية لا تزال جيدة جدا ربما كلمة ممتازة قد تكون أكثر دقة، وبأن قمة ثالثة ستكون جيدة حيث أننا نفهم تماما موقف كل منا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية