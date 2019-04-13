إطلاق نار في محيط السفارة الاوكرانية في لندن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 18:29
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رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان يعلن الغاء حظر التجوال وانهاء مرسوم الطوارئ
عبد الفتاح البرهان يعلن حل حكومات الولايات في السودان ويدعو الى إطلاق جميع المعتقلين في حالة الطوارئ
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حزب المؤتمر الوطني يطالب باطلاق سراح البشير ويعتبر ما قام به المجلس العسكري هو انتهاك للشرعية الدستورية
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لبنان: اكتمال التحضيرات اللوجستية لاجراء الانتخابات الفرعية الاحد على أحد المقاعد النيابية في مدينة طرابلس
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وزيرة الطاقة ندى البستاني خلال عرض خطة الكهرباء: الحل المؤقت سيؤمن الكهرباء بحلول العام 2020
الوزير جبران باسيل: التخفيض المؤقت إذا لم يحصل فلن يبقى معاش لأحد وإذا كان يجب البدء بالوزراء والنواب فليكن
الوزير باسيل: لا طائفة للفساد والمعركة تطال الجميع ونحن بحاجة لدعم الشعب
فلسطين المحتلة: اضراب الأسرى في سجون الاحتلال عن الطعام يدخل يومه السادس في معركة إضراب الكرامة 2
مركز اسرى فلسطين للدراسات: أكثر من 300 اسير يستعدون للالتحاق بالاضراب الاحد اذا لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: واشنطن تحاول الضغط على الدول لا سيما فنزويلا لان نفوذها بدأ يتقلص في العالم
لافروف: مستمرون في محاربة الارهاب والرئيس بوتين يبذل جهودا مكثفة مع الحلفاء لحل الأزمة في سوريا
وزيرة الدفاع الايطالية: لدينا 400 جندي في ليبيا وعلى اوروبا تحمل مسؤولياتها تجاه أمن المتوسط
نادي قضاة الجزائر يعلن مقاطعة الاشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 حزيران المقبل
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إطلاق نار في محيط السفارة الاوكرانية في لندن
منذ 2 mins
13 April، 2019
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