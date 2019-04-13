مالطا تسمح بإنزال مهاجرين بعد موافقة أربع دول أوروبية على استقبالهم

أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أنه سيسمح بإنزال عشرات المهاجرين العالقين على متن سفينة منذ إنقاذهم في مياه البحر المتوسط قبل عشرة أيام، في مالطا بعد أن وافقت أربع دول أوروبية على المشاركة في استقبالهم.

وعبر تويتر أعلن موسكات أن المهاجرين على متن سفينة ايلان كردي، البالغ عددهم 62 شخصا “سيتم إنزالهم وسيعاد توزيعهم على ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ”.

وتحمل السفينة اسم الطفل السوري الذي عثر عليه ميتا على شاطئ تركي، ما جعله رمزا مأسويا لأزمة المهاجرين التي ضربت أوروبا العام 2015، مضيفا أن “ايا منهم لن يبقى في مالطا التي لا يمكنها تحمل هذا العبء لوحدها”.

والجمعة قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن باريس وشركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي “ستبدي تضامنا” تجاه المهاجرين ومن بينهم 12 امرأة وطفلان يبلغ أحدهما عاما واحدا والآخر ستة أعوام.

وكانت سفينة متهالكة أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا في 3 نيسان/أبريل، ونقلتهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

لكن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني منعهم من الدخول وقال إن على برلين استقبال المهاجرين الذين أنقذتهم سفينة تابعة لمنظمة “سي آي” الألمانية غير الحكومية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية