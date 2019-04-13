قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في المريجة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بترويج المخدرات، على متن دراجة آلية، في محلة المريجة – الضاحية الجنوبية.

الساعة 22.00 من تاريخ 12/4/2019، ونتيجة للتحريات والرصد، تمكنت دورية من المفرزة من توقيفه في المحلة المذكورة على متن دراجة آلية نوع هوندا فورسن، وتبين انه يدعى:

أ. ي. (مواليد عام 1987، لبناني)

ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف، ومبلغ /6534000/ ليرة لبنانية ومئة دولار أميركي.

بتفتيش منزله الكائن في محلة حي السلم، عثر على مسدس حربي نوع “غلوك” وذخائر ومماشط عائدة له وأخرى عائدة لبندقية نوع كلاشنكوف.

وبتفتيش سيارته نوع رينو رابيد، تم ضبط كمية من المخدرات موضبة ومعدة للترويج، وهي عبارة عن:

_ /20/ حنجورا تحتوي على بودرة الكوكايين.

_ /10/ قطع من حشيشة الكيف، موضبة بشريط لاصق لون بني.

_ /8/ حناجير تحتوي على باز الكوكايين.

تم تسليم الموقوف والدراجة الآلية والسيارة والمضبوطات إلى فصيلة المريجة، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام