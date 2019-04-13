بزي: الحكومة مدعوة للاسراع بانجاز الموازنة ومضاعفة الانتاجية

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي بزي “ان الحكومة مدعوة للاسراع بانجاز الموازنة في مجلس الوزراء”، معتبرا “ان حجم الازمات التي تثقل كاهل لبنان واللبنانيين لاسيما على المستويين المالي والاقتصادي، تستدعي مضاعفة الانتاجية والاداء في العمل الحكومي والاقتناع بأن ما من احد يملك ترف هدر الوقت والفرص والتلهي في السجالات والمناكفات، التي لا تبني وطنا ولا تعزز ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها”.

وأكد بزي خلال متابعته شؤونا انمائية وخدماتية مع الوفود التي التقاها في مكتبه في مدينة بنت جبيل “ان سياسة التقشف التي تتضمنها الموازنة المقترحة لن تكون على حساب الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام ولا على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام