مخزومي: للاتعاظ من ويلات الحرب بالابتعاد عن كل ما يثير الفرقة بين اللبنانيين

دعا رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي الى “الاتعاظ من ويلات الحرب الأهلية السيئة الذكر بالابتعاد عن كل ما يثير الفرقة بين اللبنانيين”.

وقال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: “أن نتذكر الحرب الأهلية كي لا تنعاد، ليس مجرد شعار، بل هو واجب عملي، فكيف نحول دون عودة الحرب من غير أن نتعظ من هول ويلاتها على البلد دولة ومواطنين؟ إن من أهم دروسها إحقاق المساواة بين المواطنين والتوقف فورا عن الإستخدامات الطائفية والمذهبية للصراعات والمصالح الفئوية، والجرح يندمل بعودة دولة المؤسسات وتعزيز قوانين المواطنة وأيضا بممارسة المراقبة والمحاسبة الحقيقيين ورفع الحمايات الفئوية عن الفاسدين وتحرير القضاء بعد إصلاحه. وأيضا وأيضا عدم نسيان المفقودين بالكشف عن مصيرهم، وإغلاق ملف المهجرين نهائيا عبر المصالحات الحقيقية”.

وختم: “إن الظروف المحيطة بلبنان يجب أيضا أن تشكل دافعا أقوى لنا كي نتوحد، وكي نلتفت إلى اقتصادنا بعزم اللبنانيين وإرادتهم جميعا، فنستعيد قوتنا بالتعليم والمستشفيات وبيئة نظيفة تعيد للبنان الواحد زهوه، من غير حسابات فئوية وحزبية وطائفية ومذهبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام