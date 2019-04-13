أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

دمشق وريفها:

– قال مصدر عسكري إنَّ وحدات الهندسة في الجيش السوري قامت بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في بيت جن ومزرعة بين جن بريف دمشق من الساعة 11.00 وحتى الساعة 16.00.

دير الزور:

ـ قُتِل مسلحان من “قسد” و3 أشخاص إثر اشتباكات اندلعت فيما بينهم اثناء مداهمة “قسد” أحد المنازل في قرية الطكيحي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– اعتقلت “قسد” عددا من المسلحين السابقين لدى داعش في بلدتي الطيانة وذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بعد مقتل 3 من مسلحيها إثر هجوم مجهولين، أول أمس، على أحد حواجزها في بلدة ذيبان.

ـ شنت “قسد” حملة مداهمات وتفتيش في قرية الحصين بريف دير الزور الشمالي الشرقي، وقرية الكبر بريف دير الزور الشمالي الغربي، لأسباب مجهولة.

الحسكة:

– نقلت 5 حاملات جند قوات أمريكية من قاعدة خراب عشك الأمريكية جنوب شرق مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي، باتجاه الحدود العراقية _السورية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

ـ قُتِل أحد مسلحي “قسد” جراء انفجار خزان وقود في حي الأربوية بمدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

ـ اعتقلت “قسد” 10 نساء اثناء محاولتهن الهروب من مخيم الهول الخاضع لسيطرتها بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

الرقة:

– نفذت قوات “التحالف الدولي” عمليتي إنزال جوي في شارع سيف الدولة وحارة البدو بمدينة الرقة، بالتزامن مع انتشار حواجز لـ “قسد” في المدينة، لأسباب مجهولة.

إدلب:

– طالبت “هيئة تحرير الشام” أهالي قرية حلبان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بإخلاء القرية، لأسباب مجهولة.

المشهد العام:

محلياً:

ـ أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، أن سوريا حريصة على عودة أبنائها اللاجئين إلى ديارهم للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.

وقال السفير السوري إن “سوريا واضحة في إرادتها عودة كل أبنائها. القرارات والتعاميم التي تصدر والإجراءات التي تتخذ سواء بمراسيم العفو أو تسهيل المخارج للمطلوبين والاحتياطيين… كل هذا يدل أن سوريا حريصة على عودة السوريين لأنهم هم البناة الحقيقيون الذين تحتاجهم سوريا لمزارعها وحقولها ومصانعها ومدارسها ومشافيها، وهم لديهم خبرات وكفاءات ويد عاملة ورؤوس أموال”.

وأضاف “هذا ما تخاطب به الدولة السورية مواطنيها، ولكن هناك عناصر التشويش السياسي والإعلامي والأمني الذي تقوم به اميركا واسرائيل واوروبا وتركيا وغيرها، التي لا تريد عودة السوريين لأنها تعتبر أن الدولة السورية ستقطف بذلك ثمار الصمود والانتصارات”.

هذا وشدد السفير السوري في هذا الإطار على أن “سوريا تحتاج إلى دعم حلفائها ولرفع العقوبات، وهذا الامر نأمل أن يكون بدعم حلفاء سوريا، لا سيما روسيا والصين، وهذا ما يجب أن تقنتع به أوروبا”.

وأضاف: “صحيح أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب، ولكن المواطن السوري في لبنان أو الاردن أو تركيا لا يعيش في بحبوحة، فالمساعدات التي تقدم للاجئين السوريين على قلتها (40 أو 50 دولار) إذا قدمت داخل سوريا فستعادل اكثر من ألف دولار في بلد مثل لبنان”.

فيما شدد عبد الكريم، على أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بـ “السيادة الإسرائيلية” على الجولان “لا يخيفنا”، لافتاً الى أن سوريا لن تساوم على شبر واحد من هذه المنطقة المحتلة.

وأكد على أن “سوريا لم تتنازل في أوج الضغط الأمريكي، والإغراءات التي قدمت. والعالم كله يدرك أن سوريا لم تساوم يوما، ولن تساوم على شبر واحد من الجولان”.

كما أشار الى أن “الكل يعلم أن حرص الرئيس بشار الأسد على القنيطرة وحضر ومجدل شمس وبقعاتا ومسعدة وغيرها، ينطلق من حقيقة أن الجولان مثل دمشق أو حلب، فكلها ارض مقدسة، انطلاقا مما قاله الرئيس المرحوم حافظ الأسد من أننا لا يجب أن نورّث الأجيال قراراً فيه تفريط، فلنورّث نفس الإصرار، والأجيال ستكمل ما بدأناه”.

وتابع “نحن نقدّر كل المواقف التي اعتبرت أن قرار ترامب مناف للشرعية الدولية والمواثيق، ونقدر موقف روسيا والصين والحلفاء والأمم المتحدة، وحتى أن موقف الجامعة العربية، برغم كل الارتهان العربي، كان مقبولاً، ولذلك فإنّ قرار ترامب لا يخيفنا، والحق سيعود ونحن على يقين بأن الجولان سيعود”.

ـ أصدر وزير النقل علي حمود قراراً يُنهي أي اعفاءات كانت تمنح للسيارات الشاحنة السعودية مهما كان نوعها دخولاً أو خروجاً، فارغة أو محملة من أراضي الجمهورية العربية السورية.

ـ وصلت دفعة جديدة من العائلات المهجرة إلى ممر جليغم في البادية السورية قادمة من مخيم الركبان على الحدود السورية _الأردنية حيث تحتجز قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من الإرهابيين آلاف المدنيين في المخيم.

ـ أفادت وزارة الدفاع الروسية، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، 2 منها في حلب و2 في إدلب و2 في اللاذقية، في حين رصد الجانب التركي 11 خرقا، 3 في حماه و1 في حلب و7 في إدلب.

ـ قال مسؤول “البيت الأيزيدي”، “زياد رستم” على هامش مؤتمر صحافي في قرية قزلاجوخ في ريف الحسكة الشمالي لـ “فرانس برس”، “اليوم نسلم 25 شخصاً هم عشر نساء و15 طفلاً الى مجلس الايزيديين في شنكال (سنجار)”، موضحاً أنه “سيتم ارسالهم إلى ذويهم”.

وأوضح رستم أن عدد الأيزيديين من نساء وأطفال الذين جرى تحريرهم في معركة الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، هم 300 شخص من أصل 850 حررتهم “قسد” منذ العام 2015 خلال معاركها المتعددة ضد تنظيم داعش.

وأشار إلى أن “عدد المفقودين يبلغ 3040 شخصاً”، موضحاً أن عمليات البحث عنهم لا تزال مستمرة وقد “باع داعش الكثير منهم إلى أشخاص في الداخل السوري مثل إدلب (شمال غرب)” الواقعة بمعظمها تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام”.

دولياً:

– قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي له في موسكو، إن روسيا مستمرة في مجال محاربة الارهاب وتسوية الازمة في سورية.

وأكد لافروف أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبذل جهوداً مكثفة مع الحلفاء لحل الازمة في سورية.

المصدر: الاعلام الحربي