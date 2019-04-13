رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يعلن رفع حظر التجوال – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 16:58
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رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان يعلن الغاء حظر التجوال وانهاء مرسوم الطوارئ
عبد الفتاح البرهان يعلن حل حكومات الولايات في السودان ويدعو الى إطلاق جميع المعتقلين في حالة الطوارئ
البرهان يدعو الى حوار مفتوح مع اطياف الشعب ويطلب من المواطنين السودانيين المساعدة في اعادة الحياة الى طبيعتها
البرهان: يلتزم المجلس العسكري في السودان بفترة انتقالية مدتها عامان كحد اقصى تفضي الى حكومة مدنية
إستقالة مدير جهاز الأمن والاستخبارات السوداني صلاح قوش ورئيس المجلس العسكري الانتقالي يقبلها
المعارضة السودانية تدعو إلى نقل فوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية والتحفظ على كافة رموز النظام السابق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية في منطقة مصياف بريف حماة الشمالي
الجيش التركي يعزز وحداته على الحدود مع سوريا ويرسل قافلة مؤلفة من عربات مدرعة تضم عناصر "كوماندوز"
لبنان: وزير الصحة يجول على المراكز الصحية في عرسال ويعد بإنشاء مستشفى حكومي في المنطقة بعد شهر رمضان
وزيرة الطاقة ندى البستاني خلال عرض خطة الكهرباء: الحل المؤقت سيؤمن الكهرباء بحلول العام 2020
ليبيا: 7000 عائلة نازحة من مناطق الاشتباكات بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق وعدد القتلى وصل إلى 31
فلسطين المحتلة: اضراب الأسرى في سجون الاحتلال عن الطعام يدخل يومه السادس في معركة إضراب الكرامة 2
اليمن: انتخابات تشريعية في 24 دائرة انتخابية في العاصمة صنعاء ومحافظات عدة لإختيار نواب في مواقع شاغرة
وزير الخارجية اليمنية هشام شرف: دعوات السلام الصادرة عن القيادة الوطنية في صنعاء تأتي من موقف قوة
نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في ايران العميد حسين سلامي: نفتخر بأن ينعتنا شخص مثل ترامب بالإرهاب
الخارجية الإيرانية تعين عباس الموسوي متحدثاً باسمها خلفا لبهرام قاسمي الذي عيّن سفيراً لبلاده في فرنسا
مناورات بحرية روسية في البحر الأسود بالتزامن مع مناورات أخرى يجريها حلف الناتو في المنطقة نفسها
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحذر البرازيل من مغبة أي تدخل عسكري في بلاده
مادورو: الرئيس البرازيلي يحاول تقليد "هتلر" في تصرفاته وهذا سينقلب عليه لاحقا
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 4 شركات شحن تنقل النفط من فنزويلا و 9 ناقلات تابعة لها
وزير الخارجية الأمريكي يقول ان خيار التدخل العسكري في فنزويلا لا يزال مطروحا على طاولة السياسة الأميركية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: واشنطن تحاول الضغط على الدول لا سيما فنزويلا لان نفوذها بدأ يتقلص في العالم
لافروف: مستمرون في محاربة الارهاب والرئيس بوتين يبذل جهودا مكثفة مع الحلفاء لحل الأزمة في سوريا
وزيرة الدفاع الألمانية ناقشت في البنتاغون مصير الإرهابيين الأجانب الذين شاركوا في القتال بسوريا
وزيرة الدفاع الايطالية: لدينا 400 جندي في ليبيا وعلى اوروبا تحمل مسؤولياتها تجاه أمن المتوسط
نادي قضاة الجزائر يعلن مقاطعة الاشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 حزيران المقبل
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رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يعلن رفع حظر التجوال
منذ 44 mins
13 April، 2019
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