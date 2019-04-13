جماعة هاكرز تقرصن بيانات آلاف عملاء FBI

تمكنت جماعة هاكرز من سرقة البيانات الشخصية لحوالي أربعة آلاف من موظفي وعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، ونشرها على الإنترنيت.

وذكر موقع TechCrunch أن الهاكرز تمكنوا من اختراق 3 مواقع إلكترونية على الأقل، لها علاقة برابطة الأكاديمية الوطنية لمكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة كوانتيكو بولاية فرجينيا الأمريكية.

والبيانات التي تم نشرها تتضمن أسماء أعضاء الرابطة ومناصبهم وعناوينهم الشخصية وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.

ونقل TechCrunch، عن أحد القراصنة قوله إن مجموعة الهاكرز تضم أكثر من 10 أشخاص وأنهم تمكنوا من اختراق المواقع الإلكترونية بسبب وجود نقاط ضعف فيها، ونظرا لأنه لم يتم تحديث الكثير منها.

كما أشار إلى أن المتسللين اخترقوا أكثر من ألف موقع إلكتروني تابعة لوكالات حكومية أمريكية ويعملون على ترتيب البيانات التي يخططون لبيعها، فيما لم يصدر أي تعليق من أكاديمية FBI بصدد ما يشاع عن عملية القرصنة هذه.

المصدر: وكالات