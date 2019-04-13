كتلة ضمانة الجبل: الخطوات الإصلاحية التي تقرها الحكومة ضرورة ملحة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 15:25

كتلة ضمانة الجبل: الخطوات الإصلاحية التي تقرها الحكومة ضرورة ملحة

منذ 55 mins 13 April، 2019
ضمانة الجبل
لبنان

عقدت كتلة “ضمانة الجبل” اجتماعها الدوري برئاسة النائب طلال أرسلان، في خلدة، وكان عرض لآخر التطورات.

وتوقف المجتمعون عند “الخطوات الإصلاحية التي تقوم الحكومة بإقرارها”، معتبرين أن “هذا الأمر بات ضرورة ملحة في وقتنا الراهن”.

كما تطرقوا إلى بعض مشاريع القوانين التي أقرت أو التي يتم العمل على إقرارها، وخصوصا ما يتعلق منها بمنطقة الجبل وبالمناطق اللبنانية كافة، وأبرزها مشروع قانون الإعفاءات من رسوم الانتقال في المناطق المهجرة.

وفي موضوع التعيينات، شدد المجتمعون على “مطالبتهم بالتمثل في التعيينات التي ستقر في الجلسات المقبلة للحكومة وعدم الإستئثار فيها بعد اليوم من قبل فريق دون الآخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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