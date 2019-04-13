وزير المال الفرنسي أجرى محادثات سادها “التوتر” حول إيرباص مع واشنطن

عقد وزير المال الفرنسي برونو لومير اجتماعات سادها “التوتر” مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن التهديدات التي وجهتها واشنطن لمجموعة “إيرباص” والرسوم على مجموعات الانترنت العملاقة. كما ذكر مصدر فرنسي أكد أن ذلك سمح “بإزالة بعض النقاط التي تثير سوء تفاهم”.

وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس بعد اجتماع بين لومير والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر والمستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لادري كادلو على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي أن اللقاء كان “بناء وصريحا لكن صعبا وساده التوتر أيضا”.

وأوضح المصدر أن “هذه المحادثات كانت مفيدة لإزالة سوء التفاهم حول عدد من النقاط”. مشيرا خصوصا إلى قضية الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة التي وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على فرضها خلال الأسبوع.

وكان لومير التقى قبل ذلك وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في أجواء أقل توترا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية