“شيفرون” تستحوذ على “أناداركو” مقابل 33 مليار دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 15:25

“شيفرون” تستحوذ على “أناداركو” مقابل 33 مليار دولار

منذ 1 ساعة 13 April، 2019
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النفط يقفز 6 بالمئة مدعوما بهبوط في المخزونات الامريكية وإغلاق كيستون
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت مجموعة “شيفرون” الأميركية الجمعة أنها ستستحوذ على منافستها الأصغر “أناداركو” مقابل 33 مليار دولار في صفقة من شأنها أن تعزز قدرات الشركة النفطية على التنقيب والإنتاج في الولايات المتحدة.

وتتمحور الصفقة حول حقول “أناداركو” في منطقتي الحوض البرمي في تكساس وخليج المكسيك حيث تعتبر “شيفرون” لاعبا أساسيا. وحيث يمكن لوفورات الحجم (انخفاض معدل التكلفة على المدى الطويل بموازاة زيادة الإنتاج) أن ترفع قيمة المنتج.

وتعتبر منطقة الحوض البرمي (نسبة إلى العصر الجيولوجي البرمي) إحدى أبرز المناطق التي أعادت الولايات المتحدة إلى نادي القوى النفطية العالمية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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