المعتصمون مستمرون في الخرطوم

ينتظر آلاف أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم توجيهات قادة الاحتجاجات غداة تبديل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي كان مقربا من الرئيس عمر البشير في خطوة احتفل بها المتظاهرون في

الخرطوم.

وقال متظاهر أمضى ليلته أمام مقر قيادة الجيش “ننتظر توجيهات جديدة من تجمع المهنيين السودانيين لنعرف ما إذا كان علينا مواصلة تجمعنا حتى تلبية مطالبنا أو إخلاء المكان”.

وقام جنود صباح السبت بإزالة حواجز أقيمت في شوارع عدة تؤدي إلى مقر قيادتهم. حيث يتبادل متظاهرون مع العسكريين الحديث أو يعملون على تنظيف المكان وإعداد الطعام وشرب القهوة والشاي. بعد ليلة سابعة على التوالي من التجمع فيه.

وغداة إقصاء البشير. أعلن الفريق أول عوض ابن عوف رئيس المجلس العسكري الانتقالي. مساء الجمعة تخليه عن السلطة وعين عسكريا آخر خلفا له. في أول رد فعل على تنحي ابن عوف. اعتبر “تجمع المهنيين السودانيين” أن تنازله عن منصبه هو “انتصار لإرادة الجماهير”. وطالب التجمع المواطنين “بالخروج للشوارع الآن. والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة ومقار حامياتها ووحداتها المختلفة. والبقاء في سوح الاعتصام طوال الليل وعدم مبارحتها”.