السفير علي: سوريا حريصة على عودة أبنائها إلى ديارهم

أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن “سوريا حريصة على عودة أبنائها اللاجئين إلى ديارهم للمساهمة في إعادة إعمار البلاد”.

وقال السفير السوري السبت إن “سوريا واضحة في إرادتها عودة كل أبنائها”، وتابع “القرارات والتعاميم التي تصدر والإجراءات التي تتخذ سواء بمراسيم العفو أو تسهيل المخارج للمطلوبين والاحتياطيين كل هذا يدل أن سوريا حريصة على عودة السوريين”.

واضاف السفير السوري “سوريا حريصة على ابنائها لأنهم هم البناة الحقيقيون الذين تحتاجهم لمزارعها وحقولها مصانعها ومدارسها ومشافيها”، واكد “هم لديهم خبرات وكفاءات ويد عاملة ورؤوس أموال”.

وأشار السفير السوري الى ان هناك عناصر تشويش سياسي وإعلامي وأمني تقوم به اميركا واسرائيل واوروبا وتركيا وغيرها”، واضاف “هؤلاء لا يريدون عودة السوريين لأنهم يعتبرون أن الدولة السورية ستقطف بذلك ثمار الصمود والانتصارات”.

وشدد السفير السوري على أن “سوريا تحتاج إلى دعم حلفائها ولرفع العقوبات”، وتابع “هذا الامر نأمل أن يكون بدعم حلفاء سوريا لا سيما روسيا والصين وهذا ما يجب أن تقنتع به أوروبا”.

المصدر: سبوتنيك