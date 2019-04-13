الخارجية الروسية: المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان يزور موسكو الشهر الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 13 2019 - 13:54

الخارجية الروسية: المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان يزور موسكو الشهر الجاري

منذ 1 ساعة 13 April، 2019
زلماي خليل زاد
أخبار دولية - روسيا

قال “مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير القسم الثاني لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية” زامير كابولوف إن “المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد يعتزم زيارة موسكو في 25 نيسان/أبريل الجاري للمشاركة في المشاورات الثلاثية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين”.

وأضاف كابولوف في حديث له السبت “من المقرر أن تجري الزيارة في الـ25 والعشرين للمشاركة في المشاورات الثلاثية(روسيا الصين والولايات المتحدة الأميركية)”.

من جهته، قال خليل زاد إن “ليس لديه أي اتصالات أخرى مقررة بوزارة الخارجية الروسية”.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة