الخارجية الروسية: المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان يزور موسكو الشهر الجاري

قال “مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير القسم الثاني لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية” زامير كابولوف إن “المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد يعتزم زيارة موسكو في 25 نيسان/أبريل الجاري للمشاركة في المشاورات الثلاثية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين”.

وأضاف كابولوف في حديث له السبت “من المقرر أن تجري الزيارة في الـ25 والعشرين للمشاركة في المشاورات الثلاثية(روسيا الصين والولايات المتحدة الأميركية)”.

من جهته، قال خليل زاد إن “ليس لديه أي اتصالات أخرى مقررة بوزارة الخارجية الروسية”.

المصدر: سبوتنيك