الوزير جبق يعلن من عرسال توقيع قرار بناء مستشفى حكومي

واصل وزير الصحة الدكتور جميل جبق جولته في البقاع الشمالي، وزار بلدية عرسال حيث كان في استقباله عضو كتلة “المستقبل” النائب بكر الحجيري ورئيس المجلس البلدي باسل الحجيري والمخاتير وعدد من الأهالي.

بداية، ألقى رئيس المجلس البلدي كلمة شدد فيها على أن “هذه الزيارة على درجة عالية من الأهمية، وأهل عرسال ناضلوا وجاهدوا ليكونوا منفتحين على كل الوطن”، ونوه بوزير الصحة “الذي يترفع عن الهوية ومهتم بالجميع من دون استثناء، ففي عرسال مئة ألف نسمة في حاجة للرعاية الصحية، ونتمنى من معالي الوزير الاهتمام بالمراكز الصحية في عرسال ودعمها، كذلك نحن في حاجة لبناء مستشفى حكومي”.

ونوه النائب الحجيري بزيارة وزير الصحة “فهو موجود بين أهله لكونه إبن بعلبك الهرمل”، وقال: “عرسال من المناطق المحرومة التي عصفت بها الأحداث الأخيرة، ونحن على ثقة تامة بأن القطاع الصحي بأمان. من اللحظة الأولى أخذته يا معالي الوزير على عاتقك، ونحن نبارك هذا الحراك الذي تقوم به، وثقتنا كبيرة بأنك ستعيد الثقة بالمستشفيات الحكومية”.

وشدد على أن “عرسال عانت حتى وصلنا لوضع حجر أثاث لبناء مستشفى حكومي، وإن شاء الله سنعيد وضع هذا الحجر معا بعد إزالة العوائق الروتينية”.

أما جبق فقال: “شرف كبير لي أن أزور بلدة عرسال، فهي منطقة عزيزة على أهل البقاع ولا شك في أنها عانت وتعاني حرمانا كبيرا كباقي المناطق ولا سيما عكار. الوضع الأمني الصعب الذي عاشته عرسال جعل الدولة تتقاعس، ونحن اليوم سنصلح الوضع بإعطاء عرسال حقها بالنسبة للصحة والنازحين وسيتم تفعيل المراكز الصحية”.

وأعلن “توقيع قرار بناء مستشفى حكومي في عرسال وهو سلك طريقه القانوني”.

وشدد على أن “الوزارة ستقدم لعرسال حقها وسنعمل مع الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية لتعويض الحرمان”.

المصدر: الوكالة الوطنية