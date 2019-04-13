جامعة ايرانية تشرع قريبا بصنع قمر صناعي جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 13:54

جامعة ايرانية تشرع قريبا بصنع قمر صناعي جديد

منذ 1 ساعة 13 April، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

اعلن مدير مشروع الاقمار الصناعية في جامعة “امير كبير” الايرانية عن وضع اللمسات النهائية على الخصائص الفنية لقمر صناعي جديد سيتم البدء بتصنيعه الاسبوع القادم باسم “بيام 2”.
وقال مصطفى صفوي ان عملية تصنيع القمر الصناعي “بيام 2” ستنطلق بمشاركة 14 من اساتذة كليات جامعة “امير كبير” و 90 من الطلبة الجامعيين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
واضاف، ان القمر الصناعي “بيام 2” يختلف عن نسخته السابقة من الناحية الفنية بحيث ازدادت درجة الدقة وابعادها وفي الواقع اصبحت اكثر تطورا.
وصرح بانه سيتم الاعلان عن فترة وكلفة تصنيع القمر الصناعي الجديد بعد وضع اللمسات النهائية على خصائصها الفنية، موضحا بان الاساتذة الذين يشاركون في تصنيعه هم من كليات هندسة “الجوفضاء” و”الكهرباء” و”الكومبيوتر” و”الميكانيك”.

المصدر: وكالة انباء فارس

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