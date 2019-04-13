بدء عملية التصويت في انتخابات الدوائر النيابية الشاغرة في اليمن

بدأ الناخبون اليمنيون صباح السبت بالاقتراع في 24 دائرة نيابية شاغرة تضم 453 مركزا انتخابيا في أمانة العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات لاختيار مرشحيهم لعضوية مجلس النواب اليمني.

وأوضح الأمين العام للجنة العليا للانتخابات محمد الجلال أن “عملية استقبال الناخبين من قبل لجان الاقتراع تسير بصورة طبيعية في مختلف المراكز”، وأشار إلى أن “أول ناخب أدلى بصوته في تمام الساعة الثامنة صباحا بحسب البلاغات الواردة من الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع”.

وفي تصريح سابق، أوضح الجلال أن “الانتخابات ستجري في كلا من أمانة العاصمة الدائرة 17 وعدد مراكزها 10، ومحافظة تعز الدائرة 33 وعدد مراكزها 8، وفي محافظة إب الدوائر 88 و91 و92 و109 وعدد مراكزها 51 مركزا انتخابيا، وفي البيضاء الدائرة 124 والدائرة 131 وعدد مراكزها 53، وفي محافظة الحديدة الدوائر 131 و166 و177و182 و188و193 وعدد المراكز 78 مركزا انتخابيا”.

وأشار جلال إلى أن “انتخابات المقاعد البرلمانية الشاغرة ستجري بمحافظة ذمار بالدائرتين 203 و214 وعدد المركز 30 مركزا انتخابيا وفي المحويت الدائرة 242 وعدد مراكزها 25 وفي محافظة حجة الدوائر الانتخابية 243 و251و260و261و262 وعدد المركز 128 مركزا انتخابيا، وفي محافظة صعدة الدوائر 266 و267 وعدد مراكزها 44 وفي محافظة عمران الدائرة 289 وعدد مراكزها 26 مركزا انتخابيا”.

المصدر: موقع انصار الله