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April 13 2019 - 13:54

العدو الاسرائيلي يداهم بلدة أمر بالخليل المحتل

منذ 2 ساعة 13 April، 2019
العدو الاسرائيلي1111
عربي وإقليمي - فلسطين

داهمت قوات العدو الاسرائيلي السبت بلدة بيت أمر شمال الخليل وسلمت 3 شبان بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا ببلدة بيت امر واقتحمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وسلمت الشبان: مازن حسين الطيط، ومؤيد حسن الطيط، وصقر ابراهيم صبارنة استدعاءات لمراجعة مخابراتها”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في مدينة الخليل ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل المدينة الشمالي جورة بحلص وعلى مداخل بلدات حلحول وسعير وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية ما تسبب بإعاقة مرورهم”.

المصدر: وكالة معاً

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