38٪ من المغاربة يمتلكون سيارات خاصة

أفادت مصادر صحافية أنه يوجد في المغرب أكثر من أربعة ملايين سيارة، منها 2.8 مليون سيارة شخصية، و1.1 مليون سيارة تجارية، و130 ألف دراجة نارية، وأن أكثر من 37 في المائة من المركبات توجد في جهة الدار البيضاء.

وقال تقرير نشره موقع «ميديا 24» بالفرنسية، إن آخر دراسة لأسطول السيارات في المغرب تعود إلى عام 2014، حيث قامت وزارة النقل بتحديث الأرقام، لكنها توقفت عند عام 2017. ويتم الآن تداول 4.06 ملايين سيارة في المغرب، بزيادة 18 في المائة مقارنة بعام 2014.

وتمثل سيارات الركاب (السيارات الشخصية) ما يقرب من 70 في المائة من الأسطول، أو 2.8 مليون وحدة، مرتفعاً بنسبة 16٪ مقارنة بعام 2014، إلا أن فرص الزيادة لا تزال هائلة بالنظر إلى نقص عدد المالكين للسيارات، حيث في المغرب 7.3 ملايين أسرة، مع 2.8 مليون سيارة، أي نسبة 38 مقابل أكثر من 80 في المائة في فرنسا.

وقال التقرير إن هناك 130257 دراجة نارية، وزاد عددهم بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2014، وهو العام الذي لا تعكس أرقامه الواقع. حتى أرقام عام 2017 لا تعطي صورة حقيقية عن حظيرة الدراجات النارية التي يقدر عدد المحترفين بها بأكثر من مليوني وحدة.

المصدر: القدس العربي