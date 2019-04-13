الوزير بطيش يواصل زيارته الى واشنطن مترئسا وفد لبنان الى اجتماعات البنك الدولي

يواصل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش زيارته الى العاصمة الاميركية في واشنطن مترئسا وفد لبنان الى اجتماعات البنك الدولي والصندوق الدولي.

وفي هذا السياق، التقى بطيش المدير المساعد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس ومعاونيه وتركز البحث على الاصلاحات المالية والنقدية التي تنوي الحكومة القيام بها.

واجتمع الوفد اللبناني الذي ضم: المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني والمستشارون الدكتور وسام المنصوري، نيللي حبيب وطلال سلمان مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عضو مجموعة البنك الدولي سيرجيو بيمنتا، في حضور المديرة الإقليمية للصناعة والخدمات في الشرق الاوسط وافريقيا في البنك الدولي ماري-جان مويو، وناقش معهم امكانية تمويل عدد من المشاريع لبعض القطاعات في لبنان. وابدوا اهتماما خاصا بمجال الطاقة وقطاعات الانتاج في القطاع الخاص.

ولاحقا التقى الوفد اللبناني عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن الذي شدد على “الرغبة بالتعاون الجدي مع لبنان”، متمنيا تشكيل فريق متجانس من قبل الحكومة يحدد الاولويات المطلوبة ويتابع المشاريع مع البنك الدولي وفق رؤية اقتصادية يتم العمل على تطبيقها.

المصدر: الوكالة الوطنية