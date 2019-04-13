واشنطن تفرض عقوبات على 4 شركات تنقل النفط من فنزويلا

في إطار إجراءات تصعيد الضغط على كاراكاس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة فرض عقوبات على أربع شركات شحن تنقل النفط من فنزويلا وتسع ناقلات تابعة لها.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى إن قطاع النفط الفنزويلي يواصل “توفير شريان حياة للنظام غير الشرعي” بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو،بحسب تعبيرها.

وذكرت الوزارة أن الشركات هي “جنيفر نافيغيشن” و”ليما شيبينغ” و”لارج رينج” ومقرها ليبيريا، وشركة “بي.بي تانكرز” ومقرها إيطاليا.

وأدرجت على القائمة السوداء ثلاث ناقلات تتبع للشركات الليبيرية وست ناقلات أخرى مملوكة للشركة الإيطالية.

وفرضت الولايات المتحدة قبل نحو أسبوع عقوبات على 34 سفينة تشغلها أو تملكها شركة “بتروليوس دي فنزويلا” الحكومية الفنزويلية، وشركتين أخريين وناقلة نقلت الخام الفنزويلي إلى كوبا في فبراير ومارس الماضيين.

المصدر: رويترز