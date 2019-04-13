احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 17 حادث، 21 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 10:40

احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 17 حادث، 21 جريح

منذ 34 mins 13 April، 2019
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