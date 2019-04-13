قوى الامن الداخلي في لبنان: ضبط 1001 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 12-4-2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 10:40
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قوى الامن الداخلي في لبنان: ضبط 1001 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 12-4-2019
منذ 34 mins
13 April، 2019
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