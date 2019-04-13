محافظ الشمال أشرف على عملية تسليم صناديق الاقتراع في طرابلس

اشرف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا على عملية تسليم صناديق الإقتراع ومستلزماتها لرؤساء الأقلام والكتبة، في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، وسط اجراءات امنية منظمة من قبل عناصر قوى الامن الداخلي.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “عملية التوزيع بدات عند السادسة صباحا السبت وسارت بشكل هادئ ومنظم، ومن المتوقع ان تنتهي قبل الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وابدى رؤساء الاقلام ومساعدوهم ارتياحهم لعملية التسليم بخاصة انها تترافق مع تقديم وجبات افطار مجانا للجميع، وهي تتضمن مناقيش على الصاج والعصير والمياه والقهوة والشاي وغيرهم”.

من جهته، اكد نهرا ان “جميع رؤساء الاقلام تسلموا الصناديق المخصصة للعملية الانتخابية بسلاسة وهدوء ودون اي اخطاء تذكر، لافتا الى انه تم توزيع 416 صندوقا مع لوازمها، إلى رؤساء الأقلام والكتبة استعدادا للانتخابات النيابية الفرعية التي ستنطلق يوم غد الاحد عند السابعة صباحا في قضاء طرابلس، مشيرا الى ان “عدد مراكز الاقتراع بلغ 55 مركزا في طرابلس والقلمون والبداوي والميناء ووادي النحلة”.

وقال نهرا “الوضع الامني في المدينة ممسوك بواسطة الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وسائر الاجهزة الامنية المستنفرة والتي اتخذت كل الاجراءات الميدانية لمنع اي اخلال بالامن والسهر على حسن سير العملية الانتخابية، اما من الناحية الادارية فالتحضيرات اللوجستية اصبحت جاهزة، وندعو الناخبين للنزول الى صناديق الاقتراع والادلاء باصواتهم بحرية وشفافية، وهذا حق وواجب عليهم””، واضاف “اريد ان اؤكد لكل المواطنين بان يوم غد الاحد سيكون نهارا ديموقراطيا بامتياز يعبر فيه كل مواطن عن رايه بدون اي ضغوط تمارس عليه من اي جهة اتت، ولن نسمح باي ضغوط قد تمارس على المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام