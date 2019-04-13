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April 13 2019 - 10:41

منظمة الصحة العالمية تخشى من تفشي الأمراض في ليبيا

منذ 39 mins 13 April، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تخشى من تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير النظيفة وفرار السكان من القتال الدائر بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.
وذكرت المنظمة أن لديها إمدادات طارئة تكفي المستشفيات والمنشآت الصحية هناك لنحو أسبوعين.
وقال الدكتور سيد جعفر حسين ممثل منظمة الصحة في ليبيا لمؤتمر صحفي في جنيف عبر الهاتف من طرابلس ”بعد أسبوع من القتال لقي 75 شخصا حتفهم وأصيب 323 شخصا منهم سبعة مدنيون قتلوا وعشرة أصيبوا“.
وذكر أن المنظمة سلمت المستشفيات مستلزمات إسعاف وأدوية وأضاف ”تكفي تلك الإمدادات أسبوعين في المرحلة الخطيرة“.
وقال إنه حتى الآن فر ستة آلاف شخص من القتال لكن منظمة الصحة لديها خطط طوارئ للتعامل مع نزوح ”الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف“ في المرحلة الخطيرة من القتال.

المصدر: رويترز

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