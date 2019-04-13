الذكاء الاصطناعي يظهر تفوقه في الكشف عن السرطان

ظهرت دراسة في ألمانيا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشخص سرطان الجلد بشكل أفضل من الأطباء المختصين. وتم التوصل إلى هذه النتيجة بعد إجراء تجربة شارك فيها 157 طبيب جلد من 12 مستشفى جامعي في ألمانيا وبرنامج حاسوب تم تطويره خصيصا لهذه التجربة.

وكان على الأطباء خلال التجربة أن يُقيموا 100 صورة ومحاولة معرفة ما إذا كان المرض الموجود في الصور هو شامة أو “وحمة” أم سرطان الخلايا الصبغية “الميلانوما”.

وتبين من خلال التجربة أن الذكاء الاصطناعي كان أكثر دقة من التشخيص البشري، حسبما أعلن المركز القومي للأورام السرطانية بمدينة هايدلبرغ في ألمانيا. ونُشرت الدراسة في العدد الحالي لمجلة “يوروبيان جورنال اوف كانسر” المتخصصة في أبحاث السرطان.

المصدر: dw.com