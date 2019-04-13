عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 13-4-2019

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 13-4-2019.

الاخبار

طرابلس قبل «الفرعيّة»: لامبالاة!

غرائب التأمين في نقابة المحامين!

مخالفات قانونية بالجملة وتبديد لمدّخرات الصناديق

النهار

طرابلس غدا تحالف عريض والتحدّي في الاقبال

الجمهورية

الموازنة تطبخ سياسياً قبل القرارات الموجعة

الموازنة تنتظر الغطاء السياسي وإقتراح نيـــابي لتعديل خطة الكهرباء

البناء

المستقبل يحشد قادته وماكينته وتحالفاته في طرابلس للانتصار… على لا أحد

عون لوفد الكونغرس: نرفض ضمّ الجولان ولنا الحق باستعادة مزارع شبعا

اللواء

تقديمات القطاع العام قيد التخفيض في موازنة التقشُّف

الإنتخابات الفرعية تحرِّك مشاريع طرابلس الإنمائية.. وعون لوفد الكونغرس: من حقِّنا إستعادة المزارع

المصدر: الصحف اللبنانية