اليونان ستبرم اتفاقا لسداد مبكر لقروض لصندوق النقد الدولي

قال مسؤول بارز الجمعة إن اليونان تتطلع لإبرام اتفاق في مطلع الأسبوع القادم لسداد مبكر لحوالي نصف القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، في مسعى لخفض عبء خدمة الدين للبلد العضو في منطقة اليورو.

وتبلغ فائدة قروض صندوق النقد، التي قدمت لليونان في إطار حزم إنقاذ مالي منذ 2010، حوالي خمسة بالمئة سنويا وهي الآن أكثر تكلفة من التمويل في السوق حيث يجري تداول السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند حوالي 3.3 في المئة.

وقال المسؤول البارز، الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن “سداد قروض صندوق النقد الدولي سيجري الاتفاق عليه في عطلة نهاية الأسبوع الحالي”.

المصدر: وكالة رويترز