الادميرال سياري: طائرات الجيش المسيرة ومروحياته ترصد النقاط الحساسة والمناطق المهددة بالسيول

قال قائد مقر ذوالفقار للاغاثة التابع للجيش الايراني في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد الإدميرال حبيب الله سياري: إنّ الطائرات المسيرة والمروحيات ترصد النقاط الحساسة والمناطق المهددة بالسيول.

وأضاف الإدميرال سياري أنّ هذه الطائرات والمروحيات تقوم بالتقاط الصور والتعرف على الظروف الحالية في السدود والأنهار والمناطق الحساسة وتقوم برصد استخباري للمنطقة فضلاً عن تقديم المعلومات المستخرجة يومياً الى المحللين.

هذا وأعلن الادميرال سياري عن قيام مروحيات قوات الإسناد الجوي للقوة البرية للجيش والقوات الجوية والبحرية التابعة له بمهام متنوعة منها نقل الطعام والدواء والسلع الضرورية ونقل المرضى وعمليات الرصد والإغاثة في المنطقة الذي تعرضت للسيول.

المصدر: وكالات