لافروف يبحث مع حواتمة الوضع في الأراضي الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 13 2019 - 04:04

لافروف يبحث مع حواتمة الوضع في الأراضي الفلسطينية

منذ 40 mins 13 April، 2019
5cb0f901d4375065598b45f4
أخبار دولية - روسيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان في ختام الاجتماع: “تم التركيز خلال المحادثات على التسوية في الشرق الأوسط، والوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

وأضافت في البيان: “في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مجددا التزامه بمبدأ الدولتين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معروف، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ذات الصلة”.

وعقد اجتماع آخر في وزارة الخارجية الروسية، جمع حواتمة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة