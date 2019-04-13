تجمع المهنيين في السودان يرفض البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 02:18

تجمع المهنيين في السودان يرفض البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي

منذ 2 ساعة 13 April، 2019
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