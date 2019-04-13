اعلنت وزارة النقل العراقي، الجمعة، عن مباحثات لربط سككي بين ايران والعراق وسوريا، فيما شددت على ضرورة تعزيز الروابط بين العراق وسوريا.

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد العراقية طالب الحسيني في بيان صدر على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين العراق وسوريا في دمشق انه “على ضوء توجيه وزير النقل عبد الله العيبي في مجال النقل وأهمية الربط السككي بين البلدين خلال محور (عكاشات -التنفس- خنيفيس) يتم التنسيق من قبل الجانب العراقي والإيراني والسوري لعقد اجتماع ثلاثي لبحث إمكانية تنفيذ الربط السككي بين البلدان الثلاث استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثنائي المنعقد بتاريخ الخامس من تموز عام 2014، حيث تم التاكيد على المظىء قدما لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى الطموح للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في كل القطاعات”.

واضاف الحسيني انه “تم الوصول الى طريق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وتذليل كافة العقبات والقيود التي تحول دون تعزيز حجم التبادل التجاري والتبادل السلعي بين البلدين ذات المنشأ المحلي للتصدير لكل منهما فضلا عن مناقشة ما يتعلق في التعاون بمجال الطاقة والكهرباء والنقل البري والبحري والجوي والسككي”.

يذكر أن الجانب السوري سلم نظيره العراقي مشروع اتفاقية تعاون السكك السورية والسكك العراقية لدراسته وموافاة الجانب السوري بالرد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع محضر اللجنة المشتركة التاسعة الاتفاق بعقد اجتماع فني بين المعنيين السكك السورية والسكك العراقية لإيجاد الحلول والتفاهمات الأخرى المتعلقة بين الجانبين لتفعيلها.

المصدر: وكالات