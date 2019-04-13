فرنسا تقول أنها تتحدث مع كافة أطراف النزاع الليبي

قالت السلطات الفرنسية الجمعة أنها “تتحدث مع كافة أطراف” النزاع الليبي، دون أن تؤكد معلومات لصحيفة لاريبوبليكا الايطالية أفادت بأن المشير خليفة حفتر أوفد مبعوثين الى باريس قبل ساعات من شن حملته العسكرية على طرابلس.

وقالت انياس فون دير موهل المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية “على غرار شركائنا، نتحدث مع كافة أطراف النزاع في ليبيا للتوصل الى وقف لاطلاق النار”. وأضافت “لم يتم ابلاغنا بالحملة على طرابلس التي نددنا بها على الفور”.

ونقلت الصحيفة الايطالية عن مصدر دبلوماسي في الرئاسة الفرنسية أن حفتر أوفد مبعوثين الى باريس في الرابع من نيسان/ابريل قبل “بضع ساعات” من شن حملته على العاصمة الليبية.

وتباحث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف به دوليا، فايز السراج ومع خصمه المشير حفتر “للتذكير بأولوياتنا وهي وقف المعارك واستئناف الحوار، اضافة الى دعم وساطة الامم المتحدة لاستئناف العملية السياسية”، بحسب المتحدثة باسم الخارجية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية