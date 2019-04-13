تجمع المهنيين السودانيين يعتبر تنحي ابن عوف “انتصارا لإرادة الجماهير”

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي تهز السودان منذ أربعة أشهر، أن إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عوض ابن عوف مساء الجمعة تنازله عن منصبه واختياره الفريق أول عبد الفتاح برهان عبد الرحمن خلفا له هو “انتصار لإرادة الجماهير”.

وقال التجمع في بيان “تابعنا التطورات بتنحي ابن عوف، ونعد ذلك انتصارا لإرادة الجماهير”، داعيا المواطنين “للخروج للشوارع الآن، والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة ومقار حامياتها ووحداتها المختلفة، والبقاء في سوح الاعتصام طوال الليل وعدم مبارحتها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية