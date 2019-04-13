اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب: تصفية مشتبه بعلاقتهم مع #داعش خلال عملية أمنية في تومين كانوا يخططون لعمليات إرهابية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 00:26

اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب: تصفية مشتبه بعلاقتهم مع #داعش خلال عملية أمنية في تومين كانوا يخططون لعمليات إرهابية

منذ 38 mins 12 April، 2019
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